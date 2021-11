Plataforma eToro já tem quase metade dos utilizadores da Coinbase. IPO promete ser recheada

A plataforma de investimentos eToro chegou ao último trimestre do ano com uma contagem de 24 milhões de utilizadores em todo o mundo, quase metade dos 56 milhões que ocupam a Coinbase, a maior "exchange" de criptomoedas do mundo.





Confrontado pela imprensa espanhola, sobre a discriminação deste número pelas várias regiões do mundo, a empresa recusou-se a prestar esta informação, tendo em conta o IPO que se advinha.



O anúncio do resultado surge numa altura em que chega ao fim o prazo estipulado pela empresa para lançar uma Oferta Pública Inicial (IPO na sigla inglesa), através da fusão com a FinTech V, uma empresa com um propósito especial de compra (SPAC).





Durante o ano passado, a eToro conseguiu angariar mais cinco milhões de utilizadores arrecadando uma receita bruta de 605 milhões de dólares, o que significou um crescimento de 147%, face ao ano anterior.





Já 2021 foi um ano de sentimento misto para a plataforma, já que no segundo trimestre perdeu 75,73 milhões de euros, numa altura de forte aposta em publicidade online.





Ao contrário de outras plataformas homólogas, a eToro ganhou detaque no mercado do investimento não profissional, sobretudo impulsionado pelas "comissões zero" e pela forte aposta no mercado dos criptoativos.

Uma IPO para breve





Em março, a plataforma anunciou o lançamento de uma IPO no Nasdaq até ao final do trimestre do ano, operação que conta com a presença do Goldman Sachs.





Os analistas acreditam que com esta operação, a plataforma irá expandir o capital social para cerca de 8,705 mil milhões de euros.





Caso se concretize este será o terceiro maior IPO do ano de uma plataforma deste género, depois da Coinbase ter entrado para Wall Street em abril e a Robinhood ter entrado no Nasdaq em julho - com a pior estreia de sempre, com um mergulho de 8% no primeiro dia de negociação.





O Negócios contactou a plataforma com o intuito de obter esclarecimentos sobre esta operação, que ainda não tem data marcada, estando ainda à espera de resposta.





Uma história de crescimento





A eToro nasceu em 2007, pelas mãos dos irmãos Yoni e Ronen Assia, tendo começado a operar no Reino Unido, Alemanha e EUA.





A partir de 2014, a receita da plataforma expandiu-se com a inclusão da Bitcoin no seu portefólio de investimento. Em 2019, a plataforma reduziu as comissões para zero.



Desde o iníco da pandemia, a plataforma assistiu à entrada de sete milhões de novos utilizadores.