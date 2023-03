Joe Biden garante "segurança" do sistema financeiro dos Estados Unidos

Após o colapso do SVB e do Signature Bank, o presidente dos Estados Unidos reagiu esta segunda-feira e garantiu que os depósitos e salários vão ser pagos. Joe Biden atirou ainda culpas para as medidas tomadas por Donald Trump e prometeu reforçar a supervisão do setor financeiro.

Joe Biden garante "segurança" do sistema financeiro dos Estados Unidos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Joe Biden garante "segurança" do sistema financeiro dos Estados Unidos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar