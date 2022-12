Jorge Bleck acredita que "contribuintes vão receber o que meteram no BES e no Novo Banco"

Jorge Bleck, o advogado que assessorou a resolução do BES e a venda do Novo Banco, diz acreditar que o dinheiro que o Estado colocou no BES e no seu herdeiro vai ser recuperado.Em entrevista ao Público, defende que a resolução do banco liderado por Ricardo Salgado "foi a melhor solução", porque "estava em causa o colapso do sistema financeiro português" e, apesar de reconhecer que houve "com certeza" impacto nas empresas, entende que "é demagogia" afirmar que os contribuintes foram prejudicados."Teve impacto nas contas públicas porque foi contraída dívida pública para financiar o Fundo de Resolução (FdR), que contrai dívida junto do Estado e da banca comercial. Mas a dívida vai ser paga e está a ser paga. E está a ser paga a um juro muito superior ao que o Estado paga", sublinha."Ao contrário do que se diz, no final os contribuintes, o Estado, vão receber o que lá meteram", considera Joe Bleck, lembrando o que aconteceu com o apoio aos bancos no tempo da Troika. As obrigações contingentes convertíveis (CoCo) foram "um grande negócio para o Estado", afirma o advogado, porque "foram devolvidos ao Estado com 8%, 8% de juros!".