Justiça angolana dá luz verde à venda do Eurobic ao Abanca

Isabel dos Santos já tem autorização para pagar as dívidas da Finisantoro Holding Limited e Santoro Financial Holding, sociedades através das quais a empresária angolana detém uma participação de 42,5% no EuroBic, avança o Jornal Económico.

A luz verde foi dada pela Procuradoria-Geral de Angola que permitiu que Isabel dos Santos aceda às contas bancárias arrestadas no âmbito do processo "Luanda Leaks" para levantar até um montante máximo de 50 milhões de euros para pagar dívidas ao Estado (Fisco e Segurança Social) e aos advogados das sociedades.

A publicação acrescenta que o Ministério Público angolano já notificou os advogados da empresária sobre esta decisão. Com esta autorização, estas duas acionistas do Eurobic passavam a ver a sua situação regulatória regularizada, permitindo a venda do Eurobic ao Abanca.