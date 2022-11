Ex-governador temeu pela segurança quando afastou Isabel dos Santos da administração do BIC

No livro "O Governador", de Luís Rosa e cuja pré-publicação foi feita pela Observador, Carlos Costa admite mesmo ter temido pela sua segurança no período mais tenso do diálogo com a filha do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. "Houve movimentações de desagrado da senhora [Isabel dos Santos] junto dos poderes políticos portugueses relativamente à atitude do governador, queixando-se de eu a ter impedido de fazer parte do conselho de administração [do BIC]", relata Carlos Costa nas cerca de 30 horas de conversa com o jornalista que enquadram o livro.



"Não foi certamente a fase mais fácil da minha vida e que me fez temer pela minha segurança", desabafa o antigo responsável pela supervisão bancária.



A ideia do então governador era passar a imagem ao mercado de que o banco português "nada tinha a ver com o BIC Angola nem estava exposto aos problemas, nomeadamente reputacionais", descreve o livro, sendo intenção do Banco de Portugal que Isabel dos Santos e Fernando Teles fossem substituídos por administradores independentes.



E foi na sequência dessa conversa, que o livro descreve como tendo sido tensa e com avisos do governador à acionista do banco, que a esfera próxima de Isabel dos Santos terá feito queixas ao primeiro-ministro, que acabou por fazer uma chamada telefónica para Carlos Costa.



O livro "O Governador" é editado pela Dom Quixote e será apresentado na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, às 17h30, na Fundação Calouste Gulbenkian. O prefácio é de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.

Na conversa com o governador, ciente de que o poder era exclusivamente do Banco de Portugal, o primeiro-ministro António Costa resumiu a sua ideia numa frase: «Não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal»", é relatado.