Liberal Trudeau vai criar imposto sobre bancos com lucros acima dos 674 milhões se for reeleito

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, vai criar uma taxa especial de 3% sobre todos os bancos e instituições financeiras que tenham lucros anuais superiores aos mil milhões de dólares canadianos (o equivalente a cerca de 674 milhões de euros) a partir do próximo ano. Mas isso, só se for reeleito. Esta é, de resto, uma das promessas eleitorais do líder do Partido Liberal no Canadá, antes de se realizarem as eleições, no dia 20 de setembro.Espera-se que as medidas sejam capazes de gerar 2,5 mil milhões de dólares canadianos (1,33 mil milhões de euros) aos cofres do país nos próximos quatro anos, de acordo com um comunicado do partido. Depois deste anunicio, o setor da banca no país desvalorizou quase 1%."Dado que os nossos bancos registaram grandes lucros e continuam a ser incrivelmente bem-sucedidos, incluindo na altura da pandemia onde toda a gente apertou os seus cintos", disse Trudeau, durante uma ação de campanha eleitoral, em Vancouver.Os seis maiores bancos do Canadá registaram lucros acima do previsto pelos analistas. No mais recente ano fiscal, que terminou em outubro do ano passado, este grupo de bancos apresentou lucros totais acima dos 40 mil milhões de dólares canadianos (26,96 mil milhões de euros), beneficiando da secção de "trading" e do mercado imobiliário que sofreu um "boom" com a pandemia.

As últimas eleições gerais no Canadá decorreram em outubro de 2019 e foram conquistadas pelo Partido Liberal, liderado por Justin Trudeau, que está no seu segundo mandato, sem maioria. Os liberais detêm 155 dos 338 lugares na Câmara Baixa do parlamento canadiano, enquanto o Partido Conservador (PC) tem 119, o Bloco do Quebeque (BQ) 32, o Novo Partido Democrático (NPD) 24 e o Partido Verde dois.

Uma sondagem divulgada a meio deste mês pela empresa Abacus Data divulgou que o Partido Liberal pode obter 37% dos votos, o PC 28% e o NPD 20%.