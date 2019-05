Liderança do Montepio pode voltar a mudar

Carlos Tavares pode voltar a ser presidente executivo do Banco Montepio, o que levaria ao afastamento de Dulce Mota do cargo.

A administração do Banco Montepio pode vir a sofrer uma reviravolta. Segundo o Expresso, em cima da mesa estará o regresso de Carlos Tavares à presidência executiva do banco, cargo atualmente ocupado por Dulce Mota.





A ideia que estará em cima da mesa passa por o antigo presidente da CMVM – que atualmente não tem poderes executivos - ficar na gestão executiva do Banco de Empresas Montepio (BEM), entidade desenhada pelo próprio. Porém, se Carlos Tavares continuar como chairman do Banco Montepio não pode acumular com o cargo de presidente executivo do BEM. Por estas razões, de acordo com o mesmo jornal, estarão a ser testados novos nomes para chairman do Banco Montepio.