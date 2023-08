Liquidação do Banif pode ser mais cara e terminar apenas em 2029

A liquidação do Banif pode vir a ser mais demorada do que o previsto, resvalando para 2027 ou 2028. Quem o admite é a comissão liquidatária, que no relatório e contas relativo a 2022 citado pelo jornal Eco e consultado pelo Negócios, refere o elevado volume de impugnações às quais tem de dar resposta ( mais de duas mil ), assim como "a liquidação voluntárias das restantes subsidiárias em Malta e Cayman [ilhas Caimão]"."Admitindo que as respostas a centenas ou milhares de impugnações judiciais apresentadas em tribunal por credores [...] possam ser finalizadas o mais tardar até finais de 2023 e que sejam viáveis avanços significativos na dissolução das subsidiárias externas, poderá afigurar-se realista a previsão de um período adicional de quatro ou cinco anos até ao final deste complexo processo, o que significa que, com elevada probabilidade, e dependendo de fatores completamente exteriores a esta Comissão Liquidatária, a liquidação virá a ultrapassar o período inicialmente previsto de oito anos".No entanto, a comissão liderada por José Bracinha Vieira salienta que "embora possamos considerar que a estimativa inicial não era irrealista, na verdade o referido período de oito anos previsto para a liquidação tinha na prática começado a contar a partir de 2016 e não de 2018, ano do início formal da liquidação judicial. O que significa que, acrescentando quatro a cinco anos ao prazo de oito anos, a liquidação iniciada na prática em 2016 pode terminar apenas em 2028 ou 2029.Por outro lado, o custo final da liquidação pode aumentar: a avaliação final apontava para pouco mais de 13 milhões de euros, mas "tendo em consideração que a atividade do Banif, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreu integralmente no âmbito do processo de liquidação, os custos incorridos em conexão com a liquidação foram deduzidos à provisão constituída para o efeito".Em 2021, essa provisão já era de apenas 2,4 milhões de euros e "foi objeto de utilização adicional pelo montante de 2,1 milhões no exercício de 2022, pelo que ficou reduzida a 318 mil euros, o que significa que a mesma será completamente consumida nos primeiros meses de 2023".