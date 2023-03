Lucro da Caixa Geral de Depósitos dispara para 843 milhões de euros em 2022

A Caixa Geral de Depósitos registou um lucro de 843 milhões nde euros em 2022, numa subida de cerca de 45% face ao resultado do ano anterior."Este resultado vai permitir pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao acionista", afirmou o CEO do banco público na conferência de imprensa de apresentação dos resultados. Paulo Macedo realçou que o total de reembolsos vai assim atingir "mais de 2500 milhões de euros de reembolso ao acionista e aos investiores privados que investiram na Caixa aquando da recapitalização"."O Estado vai ter um dividendo fantástico", atirou o presidente executivo da Caixa.A CFO do banco, Maria João Carioca, confirmou que parte do dividendo será pago através da entrega do edifício sede ao Estado. Esse valor acresce aos 350 milhões de euros, confirmou depois Paulo Macedo: "O valor da sede ainda terá de ser avaliado" e vai somar-se ao dividendo proposto.O presidente executivo da instituição financeira admitiu no entanto que "ainda não foi agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior mas esperamos conseguir fazê-lo em 2023".A margem financeira disparou 43,8% para 1.408 milhões de euros.O crédito a clientes atingiu mais de 45 mil milhões de euros (numa subida superior a 500 milhões face a 2021), enquanto os empréstimos as empresas alcançaram a marca de 19,5 mil milhões (mais 10%).A carteira de depósitos aumentou de cerca de 79 mil milhões de euros em 2021 para 83,9 mil milhões no ano passado.As comissões bancárias renderam 606 milhões de euros, mais 8% do que em 2021.O crescimento justifica-se sobretudo com as cobranças relativas a meios de pagamento (19%), fundos (17%), seguros (12%), crédito (12%) e contas (9%).O rácio de capital "Common Equity Tier 1" (CET 1) aumentou de 18,2% para 18,7%, mais do dobro do requisito de 2022 que se situou em 9,125%.Em atualização