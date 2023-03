CEO da Caixa: "Temos cerca de 3600 créditos em reestruturação"

Leia Também Lucro da Caixa Geral de Depósitos dispara para 843 milhões de euros em 2022

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) renegociou cerca de 3600 créditos à habitação, avançou o CEO da instituição na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2022."Abrimos cerca de 37 mil PARI", afirmou Paulo Macedo, referindo-se aos processos no âmbito do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. O presidente avançou que a a CGD tem em processo de reestruturação cerca de 3600 clientes".Este valor inclui, no entanto, cerca de 2 milhares de contratos que foram renegociados ainda antes do decreto lei do governo, publicado no ano passado, que ditou a obrigação dos bancos analisarem os créditos dos clientes e proporem alternativas quando a taxa de esforço ultrapassa certos patamares.Realçando que apenas 10% dos clientes do banco público têm crédito à habitação, Macedo avançou que o valor médio contratado por contrato é 81 mil euros, o valor médio em dívida na carteira é de 52 mil euros de operações contratadas entre 1981 e 2023. A prestação média é de 289 euros."Temos um conjunto de famílias que precisa da reestruturação em que a taxa de esforço foi ultrapassada e [o crédito] foi renegociado, quer com abordagem dos clientes quer com abordagens da Caixa"."Temos outros clientes que mesmo ultrapassando as taxas, não recorrem à negociação", afirmou".O presidente da instituição financeira do Estado argumenta que "uma outra questão que explica que estes números sejam menores do que se poderia pensar é que tem havido amortizações de crédito à habitação".A Caixa não teve "nenhum grande afluxo aos balcões", sublinhou.