Novo Banco? CGD "olha para oportunidades" e está focada em clientes "atuais e potenciais"

A Caixa Geral de Depósitos não rejeita o cenário de analisar uma eventual compra do Novo Banco e assegura que o foco da instituição está nos "clientes atuais e potenciais"."Um banco quando tem capital, como é o caso da Caixa, tem várias possibilidades", afirmou o presidente do banco público na conferência de imprensa de apresentação de resultados de 2022.Uma é "devolver ao acionista, que é o que temos estado a fazer e gostaríamos de intensificar".Outra passa pela manutenção da solidez financeira. A instituição, recorda, "tem de ter uma base sólida, e tem de ter os valores de capital acima dos requisitos mínimos".Mas o capital também pode servir "para crescer, seja com grandes ou pequenas aquisições", afirmou, "se sentirmos que há vantagem para a Caixa e para o Estado. Só se fazem aquisições quando sentimos que o resultado é positivo. Em cada momento fazemos esta análise, mas o nosso foco é o que temos vindo a fazer: manter a liderança, ser rentável, baixar o risco, e continuar a ser o maior banco português"."Há mercado onde temos a liderança e outros em que não", admitiu.Macedo concluiu as declarações sobre o tema com a "resposta curta": "Estamos atentos e a olhar para as oportunidades de mercado".