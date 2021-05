Lucro do Novo Banco deve atingir perto de 70 milhões no arranque do ano

Depois de vários anos no “vermelho”, com prejuízos de muitos milhões que o levaram a fazer chamadas de capital, o banco liderado por António Ramalho vai ter lucros no primeiro trimestre.

