Lucro do WiZink encolhe 61% para 8,5 milhões

Leia Também WiZink vai dar crédito pessoal e quer chegar a líder até 2023

um contrato de patrocínio com o Benfica, válido por cinco temporadas, e uma parceria para o desenvolvimento de meios de pagamento para os adeptos do clube, assim como o lançamento de um cartão dirigido especificamente para sócios e fãs do Benfica.

O banco digital espanhol WiZink obteve 8,48 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses deste ano, uma quebra de 61% face aos 21,86 milhões alcançados no primeiro trimestre de 2020, quando o impacto da pandemia ainda não se fazia sentir.A pressionar as contas do banco esteve a quebra na atividade de crédito ao consumo em Espanha e Portugal, devido ao confinamento decretado devido ao agravar da pandemia nos primeiros meses do ano.A margem financeira recuou 21,9%, para 109,8 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas sofreram um decréscimo de 27%.O banco viu os depósitos crescerem 15%, totalizando 3.200 milhões de euros.O WiZink reduziu as provisões extraordinárias relacionadas com a covid-19 em 12 milhões de euros face aos 61 milhões que contabilizava no último trimestre do ano passado.O banco espanhol, presente em Portugal desde 2017, tem em curso um novo plano estratégico, tendo assinado este mês uma parceria com o Benfica. No mercado português, onde atualmente só disponibiliza cartões de crédito, vai passar a conceder crédito pessoal. O WiZink aponta para um crescimento a dois dígitos por ano até 2023, referiu Miguel Ángel Rodríguez Sola, presidente executivo do WiZink, em entrevista ao Negócios Em Portugal, o WiZink conta com 500 mil clientes, com uma carteira de crédito total de 1,1 mil milhões de euros, o que corresponde a 35% do seu negócio total.No início de junho, o banco celebrou