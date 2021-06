WiZink vai dar crédito pessoal e quer chegar a líder até 2023

O WiZink está a reforçar a aposta no mercado português. Acaba de estabelecer uma parceria com o Benfica, que irá patrocinar até 2026, e vai entrar, até ao final deste ano, no crédito pessoal. Até 2023, espera crescer entre 10% e 20%, a cada ano, em Portugal.

WiZink vai dar crédito pessoal e quer chegar a líder até 2023









