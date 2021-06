CEO do WiZink: “O mundo vai evoluir para que todos os que concedem crédito sejam regulados pelas mesmas regras”

O presidente executivo do WiZink acredita que a regulação financeira vai mudar. O futuro, diz, passa por se aplicar a mesma regulação a todas as instituições que concedam crédito, nomeadamente no que diz respeito à possível obrigatoriedade de uma licença bancária para esse fim.

