Lucro trimestral do Goldman Sachs sobe 27% e supera estimativas

O Goldman Sachs obteve lucros de 2,37 mil milhões de dólares (1.913 milhões de euros) no primeiro trimestre, superando largamente as expectativas dos analistas.

reuters

Nos primeiros três meses deste ano, o banco de investimento registou 2.367 milhões de dólares de lucro, mais 26,6% do que um ano antes. O lucro por acção cifrou-se em 6,95 dólares, 24,5% acima das estimativas dos analistas ouvidos pela Reuters, que antecipavam um valor de 5,58 dólares por acção.

As receitas de trading aumentaram 30,5%, para os 4,39 mil milhões de dólares, beneficiando da crescente volatilidade nos mercados.

As receitas totais do banco cresceram 25%, ascendendo a 10,04 mil milhões de dólares, muito acima dos 8,74 mil milhões de dólares estimados pelos analistas.

Tal como os restantes bancos norte-americanos, o Goldman Sachs também beneficiou de uma redução na taxa efectiva de impostos pagos, resultado da reforma fiscal de Donald Trump.