Bolsas dos EUA em alta com Netflix a valorizar mais de 5%

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta terça-feira, 17 de Abril, animados pelos resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre.

O índice industrial Dow Jones ganha 0,83% para 24.777,41 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq soma 0,75% para 7.209,60 pontos. Já o S&P500 avança 0,66% para 2.694,15 pontos.

Antes da abertura do mercado, o Goldman Sachs revelou que os seus lucros cresceram 26,6% para 2.367 milhões de dólares nos primeiros três meses deste ano.





O lucro por acção cifrou-se em 6,95 dólares, 24,5% acima das estimativas dos analistas ouvidos pela Reuters, que antecipavam um valor de 5,58 dólares por acção.

Em reacção aos números, as acções estão a valorizar 1,35% para 261,36 dólares.

Ontem, depois do fecho, também a Netflix reportou o maior crescimento das receitas da sua história, o que está a levar os títulos a subir 5,72% para 324,81 dólares.

Os bons números das empresas estão aumentar o optimismo dos investidores em relação a esta época de resultados, e a sustentar a subida dos índices. Os analistas esperam que os lucros das empresas do S&P500 tenham aumentado 18,6% nos primeiros três meses do ano, a maior subida em sete anos.

Também a Johnson & Johnson ganha 0,17% para 131,99 dólares, depois de ter reportado lucros acima do esperado e ter aumentado as estimativas para as vendas para o conjunto do ano.