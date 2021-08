Lucros da banca chinesa continuam a recuperar para níveis pré-pandemia

Apresentadas as contas do Industrial & Commercial Bank of China, do China Construction Bank Corp, do Bank of Communications e ainda do Bank of China, fica traçado um retrato de subida de lucros nos maiores "players" da banca do país. As maiores instituições financeiras dão sinais de que estão a recuperar daquela que foi a maior queda nos lucros no período de uma década, devido à pandemia.Feitas as contas, os lucros dos principais bancos subiram entre 9,9% e 15% face aos resultados do primeiro semestre de 2020. Além da subida dos lucros, impulsionada pelos aumentos de créditos, a banca chinesa reportou também uma descida nos rácios de NPL (non-performing loan). Há já três trimestres que este rácio está a recuar.O Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) foi o primeiro a revelar as contas do semestre, na passada sexta-feira. O maior banco, a contabilizar por número de ativos, viu os lucros crescer quase 10%, para 163,5 mil milhões de yuans (cerca de 21,4 mil milhões de euros), contra os 148,8 mil milhões de yuan reportados há um ano.Já o China Construction Bank, que também apresentou contas na semana passada, viu os lucros crescer cerca de 11% para 153,3 mil milhões de yuan (cerca de 20 mil milhões de euros), contra os 137,6 do primeiro semestre de 2020.O Bank of Communications reportou lucros de 42,02 mil milhões de yuan (5,05 mil milhões de euros), uma subida de 15% face aos resultados da primeira metade do ano passado, quando contabilizou 42 mil milhões de yuan.O Bank of China, que já apresentou resultados esta segunda-feira, registou uma subida de quase 12% nos lucros, que subiram dos 100,9 mil milhões de yuans para os 112,8 mil milhões.Por fim, o Agricultural Bank of China viu os lucros aumentar para 122,3 mil milhões de yuan (cerca de 16 mil milhões de euros), uma subida de mais de 12% contra o resultado líquido de há um ano.Perante este cenário, os analistas ouvidos pela agência Bloomberg apontam para um regresso aos níveis pré-pandemia. "Os lucros dos bancos já regressaram de forma maioritária ao nível pré-pandemia", indica Zhang Shuaishuai, analista da China International Capital Corp à agência. "Para a segunda metade do ano, a rentabilidade deverá manter-se estável mas é preciso ter atenção aos riscos de crédito em algumas regiões e setores, como é o caso do imobiliário".Este setor em específico tem levantado preocupações, numa altura em que algumas das maiores empresas estão a ver a dívida aumentar significativamente. O grupo Evergrande, o segundo maior no mercado chinês pelo número de vendas, viu a dívida crescer para 1,95 biliões de yuan, o equivalente a 301 mil milhões de dólares.