Lucros do grupo Bankinter aumentam 13,8%. Portugal contribui com 14 milhões

"Num ano ainda marcado por uma conjuntura complexa, o Grupo Bankinter inicia o exercício de 2021 com o crescimento da sua atividade comercial, cada vez mais robusta e diversificada", refere o grupo num comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 22 de abril. Isto, diz, "reflete-se no crescimento de todas as rubricas e linhas de negócios que, tal como o resultado trimestral, são superiores não só em relação ao primeiro trimestre de 2020, ainda pouco afetado comercialmente pela pandemia, mas também em relação ao primeiro trimestre de 2019, ano anterior à crise do coronavírus".

O grupo Bankinter lucrou 148,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior. A atividade em Portugal contribuiu com 14 milhões de euros.





O resultado antes de impostos da atividade bancária foi de 160,6 milhões de euros, 14,7% superior ao do primeiro trimestre de 2020, "o que evidencia a solidez do negócio bancário recorrente", diz o banco. Já o resultado antes de impostos da Línea Directa atingiu 39,4 milhões de euros, mais 2,2% do que há um ano.

"Com tudo isto, o resultado líquido do Grupo Bankinter a 31 de março de 2021 situou-se em 148,3 milhões de euros, mais 13,8% do que no primeiro trimestre de 2020", refere a instituição financeira espanhola no comunicado. Já a margem bruta atingiu os 465 milhões de euros, mais 6,6% face a março de 2020.



Um resultado que contou com a contribuição de Portugal. "O resultado antes de Impostos do Bankinter Portugal cresce 25% para 14 milhões de euros com todas as rubricas da conta de resultados a crescerem: +6% na margem de juros, +10% na margem bruta e +28% na margem antes de provisões", afirma o grupo.



Ao longo deste período, o grupo Bankinter registou ainda uma melhoria da rentabilidade. "A rentabilidade dos capitais próprios, ROE, aumentou para 11,3%, um crescimento face aos 10,2% registado no primeiro trimestre de 2020 e aos 7% registados no final de 2020, valor este que foi impactado pela realização de provisões extraordinárias", refere.



Por outro lado, o rácio de capital CET1 situou-se nos 12,3%, acima dos 11,5% registado há um ano.