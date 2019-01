Lucros do Morgan Stanley desiludem mercado

O banco revelou lucros e receitas que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, no quarto trimestre. Os resultados foram fortemente penalizados pela volatilidade no mercado.

O Morgan Stanley apresentou lucros e receitas no quarto trimestre que desiludiram o mercado. A instituição financeira justifica os resultados aquém do esperado com a grande volatilidade que se registou nos mercados, no finl do ano passado.

De acordo com a CNBC, o banco registou lucros de 1,53 mil milhões de dólares, ou 80 cêntimos por ação, nos últimos três meses de 2018. O valor fica abaixo da projeção média dos analistas, de 89 cêntimos por ação, mas mais do que duplica quando comparado com o período homólogo (643 milhões de dólares) quando o banco registou um encargo extraordinário de cerca de mil milhões de dólares relacionado com a reforma fiscal.

As receitas também caíram 10% para 8,55 mil milhões de dólares, em comparação com a estimativa de 9,3 mil milhões de dólares.

Uma das principais unidades também apresentou resultados abaixo das estimativas. A unidade de gestão de riqueza revelou receitas de 4,14 mil milhões de dólares, face à projeção de 4,45 mil milhões de dólares. Apenas o segmento mais pequeno, a gestão de investimento, excedeu as expectativas: registou receitas de 684 milhões de dólares, em comparação com a estimativa de 656,7 milhões de dólares.

O Morgan Stanley não foi o único a sofrer com a turbulência no mercado – as ações recuaram 24% no ano passado. Também o Citigroup e o JPMorgan revelaram resultados que ficaram abaixo das previsões dos analistas devido à volatilidade.