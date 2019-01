Lucros do JPMorgan crescem abaixo do esperado

O maior banco norte-americano em termos de ativos viu os seus lucros crescerem 67% para 7,07 mil milhões de dólares, um número abaixo do esperado pelos analistas. As condições adversas do mercado penalizaram as receitas.

Os lucros do JPMorgan cresceram menos do que o esperado pelos analistas, com a queda das receitas de negociação de obrigações a ofuscar os ganhos decorrentes dos juros mais altos e da subida do crédito.

De acordo com os números revelados esta terça-feira, 15 de janeiro, o JPMorgan fechou o quarto trimestre do ano passado com lucros de 7,07 mil milhões de dólares, ou 1,98 dólares por ação, o que representa uma subida de 67% face aos 4,23 mil milhões de dólares, ou 1,07 dólares por ação do mesmo trimestre de 2017, período em que foram refletidos os encargos extraordinários relacionados com a reforma fiscal.

Apesar da subida, os analistas esperavam que o banco terminasse o último trimestre do ano com um resultado líquido de 2,20 dólares por ação, segundo dados da Refinitiv, citados pela Reuters.

As receitas aumentaram 4,1% para 26,80 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das estimativas que apontavam para um total de 26,83 mil milhões.

Contudo, as receitas da negociação de obrigações caíram 16%, penalizadas pelas condições adversas do mercado no final do ano.

Essa mesma volatilidade penalizou as receitas do rival Citigroup, que revelou as suas contas do quarto trimestre na segunda-feira. Apesar do fraco desempenho das receitas, o corte de custos permitiu ao terceiro maior banco dos Estados Unidos fechar os últimos três meses do ano com lucros de 1,61 dólares por ação, acima dos 1,55 dólares esperados pelos analistas.