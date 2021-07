Lucros do Santander Portugal encolhem para menos de metade no semestre

O Santander Portugal obteve 81,4 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses deste ano, menos 52,9% do que na primeira metade de 2020, informou esta quarta-feira a instituição financeira.As moratótias abrangiam "cerca de 43 mil clientes", com um montante global de 6,1 mil milhões de euros de crédito, o que corresponde a 14% da carteira total. O banco nota que este valor representa uma redução de 28% face ao montante registado no final de 2020, o que decorre do vencimento da moratória privada, no final de março.Já as linhas de crédtio com garantia do Estado ascendiam a 1,6 mil milhões de euros, abrangendo "cerca de 14 mil clientes".O total de crédito a clientes subiu 3% face ao primeiro semestre do ano passado, cifrando-se em 43,4 mil milhões de euros. Os recursos de clientes, por seu turno, subiram 5,9%, para 45,6 mil milhões de euros, uma "evolução determinada pelo aumento de 4,0% em depósitos e de 15,6% em recursos fora de balanço".O banco indica ainda que o rácio de eficiência situou-se em 39,7% (4,0 pontos percentuais abaixo do valor alcançado em junho de 2020), enquanto o rácio CET1 (fully implemented) foi de 21,8%, um acréscimo de 2,1 pontos percentuais em relação a junho de 2020.