Moody's melhora rating do Santander Totta

O Santander Totta disse esta quarta-feira que a agência de 'rating' Moody's subiu a notação da sua dívida de longo prazo de 'Baa3' para 'Baa2', ambos dentro do grau de investimento.O banco diz em comunicado que a Moody's considera que o 'rating' "reflete a melhoria da métrica do risco patrimonial do banco" e incorpora a "expectativa de que haverá uma deterioração moderada" após a retirada das medidas de apoio do Estado a famílias e empresas.Considera ainda a Moody's, cita o Santander, que a nova notação reflete a melhoria da rentabilidade, "a qual deverá melhorar gradualmente à medida que se sinta uma recuperação do crescimento económico de Portugal".A Moody's melhorou ainda os ratings da dívida de curto prazo e do papel comercial do Santander Totta.O Santander Totta teve lucros de 81,4 milhões de euros no primeiro semestre, menos 52,9% do que no mesmo período de 2020.O banco está num processo de reestruturação, em que pretende a saída de 685 trabalhadores, incluindo com recurso a despedimento coletivo.Fonte oficial do banco disse na terça-feira à Lusa que o banco já acordou a saída com mais de 400 trabalhadores (reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo). Há 230 funcionários com os quais não chegou a acordo, pelo que poderão ser abrangidos por despedimento, mas o número não é definitivo pois o processo não está fechado.Na terça-feira, os sete sindicatos do setor bancário ameaçaram com uma greve conjunta ainda este mês de setembro se tanto Santander Totta como BCP (que também está a promover a saída de centenas de funcionários) mantiverem a intenção de fazer despedimentos.