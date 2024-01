Maiores bancos na China reduzem exposição a mais pequenos para reduzir riscos

Segundo as mesmas, que falaram sob a condição de anonimato, dois dos maiores bancos estatais chineses e um dos principais de capital aberto intensificaram as avaliações ao longo dos últimos meses para identificar os bancos com pior qualidade de ativos e elevado risco de incumprimento. No caso do último, relata uma das fontes, deixou de comprar obrigações a bancos com menos de 40 mil milhões de dólares em ativos.

