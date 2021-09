Mais de 470 funcionários aceitaram rescisões amigáveis do Santander. Banco quer despedir outros 200

rescindir contrato por mútuo acordo ou reformar-se antecipadamente, segundo informação avançada pela Reuters . As rescisões amigáveis fazem parte do plano para reduzir custos, sendo que o banco espanhol mantém a intenção de despedir os 210 trabalhadores que não aceitaram as condições propostas.Um documento interno, a que a Reuters teve acesso, revela que, desde junho, o banco tem estado a propor a um total de 685 funcionários que trabalham em Portugal a possbilidade de rescindirem contrato, com uma remuneração correspondente ao tempo de serviço que têm, ou a passagem antecipada à reforma, para os trabalhadores com mais de 55 anos.

