Onze anos depois, Fitch retira Caixa Geral de Depósitos do "lixo"

A Ficth elevou o "rating" das dívidas sénior e de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de BB+ para BBB-, o que significa que a avaliação sai do nível especulativo (vulgarmente designado como "lixo") para nível de investimento. O "outlook", que reflete a perspetiva de alterações futuras do rating, passou de positivo para estável.A Ficth colocou o rating da CGD no patamar especulativo em novembro de 2011.Em comunicado, a instituição financeira escreve que a decisão da casa de notação financeira "reflete a melhoria da qualidade de ativos mesmo durante o período pandémico, a resiliência da rendibilidade - assente na liderança de mercado e fortes níveis de eficiência - e nos melhores rácios de capital".A CGD salienta também que "em simultâneo, o rating de dívida sénior não preferencial de longo prazo subiu igualmente em um nível de BB para BB+, e a dívida Tier 2 de BB- para BB".O rating para os depósitos da Caixa foi "elevado a BBB, um nível acima do atribuído à dívida sénior e igualando o rating da dívida pública Portuguesa", notação que reflete "a maior proteção conferida aos depósitos em caso de resolução".A instituição liderada por Paulo Macedo considera que "o regresso à categoria de investimento pela Fitch surge ocorre na sequência de duas subidas verificadas durante a implementação do Plano Estratégico 2017-2020, fruto do progressivo reforço da solidez, rentabilidade e qualidade dos ativos".O banco realça que "com esta alteração a Caixa é agora avaliada em nível de investimento por três agências internacionais, constituindo um importante marco na evolução e no posicionamento da Caixa no mercado.