Mais de metade das empresas portuguesas não contrai empréstimos bancários

Em Portugal, mais de metade das empresas não incorre em empréstimos bancários, informa o Banco de Portugal.





De acordo com os números do banco central, relativos a 2017, são mais de 200.000 as empresas que não têm qualquer relação bancária e um pouco mais de 100.000 as que mantêm apenas uma relação bancária. Já quando o número de empréstimos sobe para dois, o número de empresas correspondente desce para as 50.000. Existe, contudo, no extremo oposto, registo de empresas que contraem mais de dez empréstimos.



Face a estes números, a média, para as empresas que se financiam junto dos bancos, é de duas relações bancárias.