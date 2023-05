Mais pagamentos, mas menos crédito. Banca agrava comissões em 2023

As maiores instituições financeiras voltaram a aumentar as comissões. A subida justificou-se, em 2022, com a retoma da economia, mas nem o alívio no crédito fez recuar o encaixe.

Mais pagamentos, mas menos crédito. Banca agrava comissões em 2023









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais pagamentos, mas menos crédito. Banca agrava comissões em 2023 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar