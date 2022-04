Manuel Ferreira Teixeira sucede a Carlos Tavares como chairman do Banco Montepio

Manuel Ferreira Teixeira, até agora presidente do Conselho de Auditoria do Banco Montepio, foi o nome escolhido para suceder a Carlos Tavares como presidente não executivo da instituição.O banco detido pela mutualista com o mesmo nome informa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que na Assembleia Geral realizada nesta sexta-feira, os acionistas acordaram a de composição dos Órgãos Sociais para o período 2022/2025. A proposta coloca Manuel Ferreira Teixeira como presidente do Conselho de Administração, numa equipa que é reduzida de 15 para 12 elementos.Desses 12, apenas o novo presidente e outros 4 administradores transitam da atual composição, incluindo o atual CEO do banco, Pedro Leitão, cuja continuidade no cargo já tinha sido anunciada ao Negócios por Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista que controla o banco.A composição da comissão executiva da instituição financeira ainda não é conhecida.