Mega fusão nos EUA cria banco avaliado em 66 mil milhões

A BB&T acordou pagar 28,1 mil milhões de dólares pela Sun Trust, numa operação que inclui quase 18 mil milhões de dívida, de acordo com os dados da Bloomberg.

A fusão destas duas instituições dará origem ao sexto maior banco dos EUA, com ativos avaliados em 66 mil milhões de dólares.



Esta será também a maior fusão na banca mundial em mais de uma década, salienta a Bloomberg.

Os acionistas da Sun Trust deverão receber 1,295 ações da BB&T por cada título que detêm da Sun Trust, revelaram as duas empresas em comunicado. Posteriormente, os acionistas da BB&T ficarão com 57% do capital da empresa que nascerá após a fusão, enquanto os acionistas da Sun Trust serão donos de 43%.

Nos EUA existem mais de 5.600 bancos, segundo o Financial Times, sendo que nos últimos tempos as fusões no setor têm acelerado. No ano passado houve negócios de fusões e aquisições no valor de 196,5 mil milhões de dólares, o que representa o dobro dos 82,3 mil milhões observados no ano anterior, revela a Bloomberg, que cita dados da EY.

A EY prevê mesmo que os negócios de fusões e aquisições acelerem este ano, depois de a regulação ter aliviado e de os impostos terem diminuído nos EUA, o que permitiu às instituições construírem reservas para investimento, segundo a Bloomberg.