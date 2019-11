O CEO da EDP afirma que a parceria com a China Three Gorges tem de ser vantajosa para ambos os lados. E que não pode permitir que um acionista interfira no plano estratégico da empresa.

António Mexia, CEO da EDP, afirma que qualquer parceria, incluindo com a China Three Gorges (CTG), tem de ter em conta os interesses de todos os acionistas. E que não poderá permitir que um acionista interfira naquele que é o plano estratégico da empresa."A parceria com a CTG tem de ser uma parceria, como se costuma dizer, 'win-win' [vantajosa] para a CTG e para a EDP. Outra coisa não poderia acontecer", garantiu o gestor ao Jornal Económico . "Qualquer parceria, seja na América Latina ou para qualquer tecnologia, terá de ter em conta os interesses de todos os acionistas da EDP, ponto", reforçou.Mexia notou ainda que a prioridade é cumprir o plano estratégico. "Não podemos nunca deixar que haja um acionista de uma companhia cotada que no fundo interfira, ou impeça, o desenvolvimento de um plano estratégico", disse. Sobre o interesse de grupos americanos na EDP, o presidente executivo afirmou que o "mercado americano tem sido muito sensível aquilo que é a história" da empresa. E que, hoje, "vemos claramente interesse de muitos fundos, que nós chamamos americanos, mas que no fundo são companhias que se dividem em Londres, Nova Iorque, Boston. São anglo-saxónicos".