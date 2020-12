Moey lança nova funcionalidade que permite aos clientes consultar todas as suas contas bancárias

A aplicação da Moey!, uma conta à ordem do Crédito Agrícola 100% digital, tem a partir de hoje uma nova funcionalidade, denominada por "All In", que permite que os seus clientes consultem todas as suas contas bancárias, saibam o saldo e controlem os movimentos.





Através da "All In" os clientes podem consultar o seu saldo, bem como as transações de todas as suas contas de todos os bancos. A informação encontra-se organizada por categorias e os clientes podem ter acesso à informação conjunta ou individual das contas inseridas na My moey.





Não obstante, as transações são ainda organizadas por categorias no menu Stats, tais como Supermercado, Combustível, Transportes, Saúde, Lazer, Vestuário, Restaurante, entre outras. O cliente pode optar por alterar as subdivisões, criar um budget (orçamento) e controlar todos os gastos de forma agregada.





"Para os utilizadores com várias contas bancárias, o All In da moey! apresenta-se como uma funcionalidade vantajosa, simples, rápida e segura, uma vez que permite consolidar toda a informação financeira numa app", salienta a Moey! num comunicado da empresa.





A possibilidade de agregar contas bancárias numa só plataforma está enquadrada no lançamento da segunda Diretiva dos Serviços de Pagamento (PSD2) e veio permitir que, qualquer banco ou entidade financeira autorizada e supervisionada pelo Banco de Portugal, possa aceder às contas bancárias dos consumidores, com a devida autorização.