Montepio Crédito dá apoio de 400 ou 600 euros a trabalhadores

O Montepio Crédito vai pagar em dezembro aos seus trabalhadores um apoio extraordinário de 600 euros para quem recebe até 1.500 euros de salário e de 400 euros para quem ganha entre 1.500 e 2.500 euros.A medida tem como finalidade responder ao impacto da "subida acentuada da inflação e o consequente impacto na vida das famílias", afirma a instituição em comunicado, sem revelar o número de trabalhadores abrangidos."Trata-se de um apoio extraordinário de 600 euros para trabalhadores com retribuição mensal efetiva ilíquida até 1.500 euros e de 400 euros em caso de retribuição entre 1.500 euros e 2.500 euros", explica o Montepio Crédito."O Conselho de Administração do Montepio Crédito aprovou este apoio financeiro pontual e extraordinário, com vista a responder da melhor forma possível aos tempos particularmente desafiantes que o cenário económico tem colocado aos seus trabalhadores", pode ler-se na nota à imprensa.O Montepio Crédito é a empresa do Grupo Montepio que atua na área do financiamento especializado, operando nos segmentos de 'consumer finance', automóvel e equipamentos.Em 21 de novembro, também o Banco Montepio anunciou um apoio semelhante para os seus trabalhadores para mitigar o impacto da subida da inflação, que será pago em dezembro."O Banco Montepio, considerando a subida acentuada da inflação e o consequente impacto na vida das famílias, aprovou um conjunto de medidas que incluem um apoio financeiro pontual e extraordinário, bem como a revisão de vários benefícios, incluindo o processamento no próximo mês de dezembro de um apoio extraordinário de 600 euros para colaboradores com retribuição mensal efetiva ilíquida (equivalente ao subsídio de férias ou Natal) até 1.500 euros e de 400 euros em caso de retribuição entre 1.500 euros e 2.500 euros", anunciou o banco em comunicado.