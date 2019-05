A instituição informa ainda que as autoridades regulatórias angolanas e portuguesas já foram informadas deste processo. O desenvolvimento e conclusão das negociações estão agora dependentes da "tramitação necessária junto dos acionistas e das autoridades angolanas e, ainda, dos resultados do programa de avaliação de qualidade de ativos do sistema bancário angolano que decorre atualmente em Angola".



O objetivo do Montepio, tal como já tinha sido tornado público, é desconsolidar o Finibanco Angola.



Esta sexta-feira, o Jornal Económico dá conta de que a Arise Holding, uma holding criada pelo fundo soberano norueguês Norfun e o banco de fomento holandês FMO que em 2018 já comprou o moçambicano Banco Terra ao Montepio, também estará interessada na compra do banco angolano. A meta será desfazer-se do Finibanco Angola até ao final deste ano, de acordo com o mesmo jornal.

O Banco Montepio iniciou negociações para avançar com uma fusão entre o Banco de Negócios Internacional (BNI) Angola e o Finibanco Angola. O anúncio foi feito, esta sexta-feira, 9 de maio, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio) informa que a sua participada Montepio Holding iniciou negociações com acionistas do BNI Angola com vista a uma fusão entre o Finibanco Angola e o BNI Angola. É intenção das partes tentar atrair a participação de parceiros estratégicos internacionais para esta operação, contribuindo assim para a consolidação, reforço e abertura do sistema bancário e financeiro angolano", indica o comunicado.