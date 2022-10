Montepio vende participação no Finibanco Angola a grupo nigeriano

O Montepio vendeu a participação de 51% que detinha no Finibanco Angola ao Access Bank, informou a organização em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.O valor da operação "terá como referência a proporção atribuível ao Grupo Banco Montepio nos capitais próprios do Finibanco Angola, os quais totalizavam 70 milhões de euros, com referência a 30 de junho de 2022, e os ajustamentos que vierem a ser apurados no âmbito de uma auditoria com conclusão prevista no segundo trimestre de 2023", acrescenta a Montepio Holding, detida pela instituição financeira que por sua vez é controlada pela Associação Mutualista com o mesmo nome.Ou seja, o valor final da venda terá como referência 51% da avaliação de capitais proprios que vier a ser feita, e que na última análise totalizavam 70 milhões de euros, pelo que caberiam ao Montepio 35,7 milhões. Este montante será ainda sujeito a acertos (para cima ou para baixo) decorrentes da auditoria.O acordo fica sujeito à obtenção da aprovação por parte das autoridades de supervisão e de regulação, "perspetivando-se o seu desreconhecimento contabilístico no segundo trimestre de 2023".O Montepio acrescenta que "não é possível estimar com exatidão o impacto em resultados, sendo esperado um efeito no rácio de Capital Total tendencialmente neutro a positivo, compreendido entre 1 a 18 p.b., que será reconhecido no final do processo".A venda do Finibanco Angola faz parte da estratégia do Montepio que consiste no enfoque no mercado doméstico.O Access Bank é um banco comercial de origem nigeriana que opera através de uma rede de mais de 700 balcões e pontos de atendimento, abrangendo 3 continentes, 17 mercados e 45 milhões de clientes. A instituição emprega 28 mil pessoas na Nigéria e detém subsidiárias na África Subsaariana e no Reino Unido, uma filial no Dubai, Emirados Árabes Unidos e escritórios de representação na China, Líbano e Índia.A Access Corporation, empresa que detém o Access Bank, está listada na Bolsa de Valores da Nigéria desde 1998 e tem mais de 900.000 acionistas.Notícia alterada às 19h55 para corrigir o valor da venda