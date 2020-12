Leia Também Centeno quer prudência nos dividendos



A distribuição de dividendos estava suspensa desde março deste ano, quando a que os bancos não distribuam dividendos até setembro de 2021 ou que os limitem a um patamar abaixo de 15% dos lucros acumulados de 2019-20 e que não excedam os 20 pontos base do rácio CET1 (rácio Common Equity Tier 1, usado para medir o peso do capital de melhor qualidade nos bancos).A distribuição de dividendos estava suspensa desde março deste ano, quando

o supervisor europeu determinou que os bancos congelassem os dividendos de maneira a terem mais capital para responder aos eventuais impactos da pandemia.



A decisão do Banco Central Europeu (BCE) de limitar a distribuição de dividendos por parte dos bancos da região a 15% dos lucros é "positiva para o crédito" das instituições, uma vez que permite salvaguardar as suas capitalizações, de acordo com uma nota divulgada hoje pela agência Moody's.A agência de notação financeira espera agora que "a postura do BCE, que é mais rígida do que a do Banco da Inglaterra, seja seguida pelos supervisores nacionais para bancos menos importantes que o banco central não supervisiona diretamente".Durante esta semana, o BCE apelou