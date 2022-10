Moody’s melhora rating do Banco Montepio

A Moody’s melhorou a notação de risco do Banco Montepio. A agência de notação financeira reviu em alta as notas das obrigações sénior não garantidas e da dívida sénior não preferencial de B3 para B2.A melhoria não foi, no entanto, suficiente para fazer grande parte dos títulos saírem do terreno, considerado especulativo. (A gama de notas "B" aplica-se a investimento especulativo, enquanto o nível "Ba" indica a possibilidade de ser especulativo).A Moody’s também melhorou vários outros ratings do banco, incluindo o do risco de contraparte de Ba3 para Ba2, o dos depósitos de longo prazo de B1 para Ba3, o rating intrínseco do Banco Montepio (Baseline Credit Assessment) de B3 para B2.A agência escreve que a alteração "reflete a melhoria no perfil de crédito do Banco Montepio, que resulta da restruturação das operações e da eliminação continuada de riscos do balanço nos últimos anos".Ao melhorar o rating, a Moody’s teve em conta "a melhoria dos índices do ativos, a evolução dos níveis de solvência e a tendência positiva da rentabilidade".O banco reagiu à decisão, escrevendo em comunicado que a Moody's "valorizou a melhoria das métricas de qualidade de ativos do Banco Montepio, o reforço dos níveis de solvabilidade e a tendência positiva de rendibilidade, dada a apresentação de resultados líquidos positivos nos últimos 4 trimestres consecutivos".