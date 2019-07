Moody's melhora ratings de quatro bancos portugueses

A agência financeira decidiu subir o ratings da Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta e Novo Banco perante a melhoria do cenário operacional no setor financeiro nacional.

A Moody's decidiu subir os ratings dos depósitos da Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta e Novo Banco. Isto perante a melhoria do cenário operacional do setor financeiro nacional, conforme justifica a agência de notação financeira numa nota emitida esta quarta-feira, 24 de julho.Para o banco liderado por Paulo Macedo, a Moody's aumentou o rating dos depósitos para Baa3/Prime-3, face aos anteriores Ba1/Not Prime, o que reflete a "melhoria do perfil macro [de Portugal] em conjunto com o progresso significativo do banco na implementação do plano estratégico 2017-2020".A mesma alteração foi feita no caso do BCP, que viu ainda o rating do programa de dívida sermelhorado de Ba1 para Ba2. O banco do Estado e o BCP passam assim a ter uma classificação dos depósitos num nível fora de lixo.



Já o rating do Santander Totta subiu para Baa1, enquanto antes era Baa2. Isto numa altura em que o banco liderado por Pedro Castro e Almeida conseguiu "fortalecer o perfil de crédito após ter concluído com sucesso a integração do Popular".





Também o Novo Banco assistiu a uma melhoria do rating para B2 face a Caa1, com a agência de notação a destacar o progresso que o banco tem feito na redução do risco no seu balanço. O banco liderado por António Ramalho, que viu o seu "rating" melhorar em dois níveis, tem vindo a apostar na venda de carteiras de crédito malparado e imóveis.