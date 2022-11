Moody's só vê Credit Suisse a regressar aos lucros daqui a três anos

As previsões da agência de notação financeira são mais pessimistas do que as do próprio banco, que antecipa o regresso aos lucros em 2024, após o processo de reestruturação em curso que inclui dois aumentos de capital. Esta semana, o gigante suíço financiou-se no mercado de dívida.

