Para além do crédito à habitação, a moratória para os créditos ao consumo também vai avançar muito em breve.

A moratória sobre o crédito à habitação, prevista para as famílias que enfrentem dificuldades financeiras devido à pandemia do coronavírus, vai ser alargada aos emigrantes. A informação foi avançada pelo presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Fernando Faria de Oliveira.A novidade foi anunciada em entrevista à RTP 3, transmitida na noite de segunda-feira, 13 de abril. Faria de Oliveira adiantou, ainda, que a moratória para os créditos ao consumo também vai avançar muito em breve.Quanto ao financiamento às empresas, no âmbito das linhas de crédito bonificado, o presidente da APB admite que é preciso agilizar procedimentos. "Inicialmente houve algumas dificuldades de natureza processual e burocrática. Nas novas linhas que vão ser anunciadas em breve espero que este tipo de problemas seja facilitado. Os bancos estão a levar cerca de dois, três dias a fazer a sua aprovação inicial, o que é muito bom", afirmou.