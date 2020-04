Caixa já permite pedir moratórias no crédito através da aplicação

Quem for cliente da Caixa Geral de Depósitos já pode fazer o pedido de moratória no crédito à habitação ou pessoal na "app" do banco, através de interação por voz.

