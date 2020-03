Moratórias? “BCE está ao lado de quem procura soluções”

O Governo aprovou, na semana passada, uma moratória de seis meses no crédito a famílias e empresas. Uma medida que foi trabalhada pelo Executivo em conjunto com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos, de forma a garantir, conforme explica Luís Laginha de Sousa, administrador do BdP, que os rácios de malparado do setor não serão afetados.