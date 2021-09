Moratórias geram 1.800 reclamações aos bancos

As medidas para fazer face à pandemia geraram 2.050 queixas junto da banca, das quais 1.793 são reclamações sobre moratórias de crédito, o que corresponde a 87% de todas as que foram apresentadas por clientes bancários no âmbito das soluções adotadas, de acordo com os cálculos do Negócios com base em dados do Banco de Portugal.





