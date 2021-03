Moreira Rato: Siza Vieira participou na venda da seguradora Tranquilidade

João Moreira Rato, ex-administrador financeiro do Novo Banco, confirma que Pedro Siza Vieira, então advogado da Linklaters e atual ministro da Economia, participou em reuniões do conselho de administração do banco sobre a venda da seguradora Tranquilidade ao fundo Apollo.





"A nossa principal contraparte da Linklaters era António Soares", já na questão da Tranquilidade "foi Pedro Siza Vieira que esteve envolvido", disse Moreira Rato numa audição realizada esta quinta-feira, 18 de março, na comissão de inquérito ao Novo Banco, quando questionado por Duarte Alves, deputado do PCP, sobre esta operação.



De acordo com o antigo responsável do Novo Banco, "Siza Vieira há-de ter sido chamado numa ou outra reunião do conselho de administração por causa do contrato de compra e venda" da seguradora.



A Tranquilidade foi vendida à Apollo por 40 milhões de euros. Esta entidade acabou por vender a seguradora por 600 milhões de euros ao grupo Generali, em 2019.



"Havia uma erosão clara de credibilidade junto dos clientes e, em setembro, iria haver renegociações importantes com empresas", referiu ainda Moreira Rato, recordando que havia pressão por parte do regulador do setor para se recapitalizar a Tranquilidade.



O ex-gestor do Novo Banco disse que a preocupação era obter uma posição de não-oposição por parte do Banco de Portugal. E "isso obtivemos", referiu.





João Moreira Rato é o quarto nome a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. Antes, foi a vez de João Costa Pinto, ex-presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal, Luís Costa Ferreira, diretor do departamento de supervisão do Banco de Portugal, e Pedro Duarte Neves, ex-vice-governador, irem ao Parlamento no âmbito desta iniciativa.



