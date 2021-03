Carlos Costa garantiu que linha da troika estava disponível para o BES, diz José Honório

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, garantiu que a linha de recapitalização da troika estaria disponível, caso fosse necessário no Banco Espírito Santo (BES). A revelação foi feita por José Honório, antigo vice-presidente do BES e ex-administrador do Novo Banco, esta quarta-feira, no Parlamento. O banco acabou por ser alvo de uma resolução. Sobre a garantia de Angola no BESA, o gestor diz ter estranhado não ter havido nenhuma intervenção política.O gestor está a ser ouvido pelos deputados, esta quarta-feira, 24 de março, no âmbito da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

José Honório afirmou que, no momento em que foi convidado por Carlos Costa para assumir o cargo de vice-presidente do BES, em julho de 2014, questionou como estava o banco.Foi com base nesta garantia e na "confiança pessoal que tinha em Vítor Bento e com base no respeito que me merecia o governador" que aceitou o cargo.O BES acabou, no entanto, por ser alvo de uma medida de resolução em agosto de 2014. Um anúncio que surpreendeu José Honório, mas também Vítor Bento, então presidente, e João Moreira Rato, ex-administrador financeiro, tal como já foi relatado pelos dois responsáveis no âmbito da mesma iniciativa parlamentar.