Oliveira e Costa, nascido em 1935 em Esgueira, Aveiro, tem um percurso profissional onde se destacam as passagens pelo Banco de Portugal e pelo primeiro Governo de Cavaco Silva, onde ocupou o lugar de secretário do Estado dos Assuntos Fiscais, tendo como seu ministro das Finanças Miguel Cadilhe.



Em 1998, após ocupar a presidência do conselho de administração do Finibanco, Oliveira e Costa assumiu o cargo de presidente do BPN.



O funeral realiza-se na quinta-feira pelas 16:15, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a informação disponível na página da Servilusa na internet.



Morreu Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN, avança a Visão. O antigo banqueiro morreu na segunda-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.Oliveira e Costa foi condenado em 2017 a 15 anos de prisão pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito do processo do colapso do BPN.