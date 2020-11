Mutualista vai absorver ativos tóxicos do Banco Montepio

A Associação Mutualista Montepio Geral vai liderar o “veículo” para onde passarão os ativos tóxicos do Banco Montepio. As mais-valias que poderão resultar neste processo reverterão para os 600 mil associados da dona do banco.

