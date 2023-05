NatWest: Estado vende 1,5 mil milhões em ações e empurra banco para privatização

Leia Também Natwest aceita oferta do Royal Bank of Scotland

Leia Também Royal Bank of Scotland lança contra OPA sobre o NatWest

O banco estatal britânico NatWest acordou a compra de 1,3 mil milhões de libras (1,5 mil milhões de euros ao câmbio atual) em ações próprias ao Estado britânico, com vista ao fim de uma participação estatal na instituição, que teve lugar devido à crise financeira, há 15 anos.O acordo vai permitir ao estado britânico reduzir a participação no antigo Royal Bank of Scotland de 41,4% para 38,69%. A instituição financeira apenas retornou a ter uma participação maioritária privada em março do ano passado, numa venda semelhante à que agora se antecipa. O objetivo é que a instituição financeira seja totalmente privada até 2026.Naquela que foi a sexta venda de ações em bloco, o banco acordou a compra por 2,684 libras por ação - o que implica uma perda para os contribuintes britânicos, uma vez que o resgate, em 2008, tinha custado 45 mil milhões de libras, ou 5,02 libras por ação e o Estado tinha ficado com 84% da instituição."A venda de hoje marca outra etapa no caminho do NatWest a voltar ser totalmente privado, como prometido", afirmou Andrew Griffith, secretário de economia para o Tesouro, em comunicado, citado pela Reuters."Esta transação reduz a participação do Estado abaixo de 40% e demonstra progresso nas prioridades estratégicas do banco e no caminho para a privatização", acrescentou Alison Rose, CEO do NatWest.Em abril do ano passado, o ministro das Finanças britânico tinha já prolongado um plano que permitia um conjunto de vendas do capital a investidores, embora de menor dimensão, durante dois anos, com o objetivo de fazer progresso com a privatização em vista.Apesar da turbulência na banca vivida no primeiro trimestre deste ano, com a falência de alguns bancos regionais nos Estados Unidos, devido ao Credit Suisse e posterior compra com o UBS, o NatWest recuperou algum terreno nas últimas semanas. Desde o início do ano, o banco valoriza 15%.