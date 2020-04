É que, inicialmente, esta formação deveria ter sido presencial, mas a pandemia por covid-19 veio trocar os planos. Conforme explica o Novo Banco, quando começaram a registar-se os primeiros casos em Portugal, os estagiários já tinham sido integrados em 27 balcões da zona norte para terem formação presencial prática.



A declaração do estado de emergência trouxe mudanças. Estes jovens regressaram às suas casas, já que muitos estavam alojados em hóteis. Com o fim deste curso irão agora passar a apoiar a área comercial do Novo Banco, mas também com restrições, tal como está a acontecer em todos os balcões em todo o país. Em Portugal, já há mais de 25 mil infetados por covid-19. Mas não foi a única altura em que a tecnologia esteve presente ao longo desta formação de seis semanas para preparar estes jovens para as áreas comerciais. O digital foi a solução encontrada perante o dever de confinamento exigido no contexto de pandemia, com o departamento de recursos humanos do banco a promover também a utilização do email ou do WhatsApp durante este período.É que, inicialmente, esta formação deveria ter sido presencial, mas a pandemia por covid-19 veio trocar os planos. Conforme explica o Novo Banco, quando começaram a registar-se os primeiros casos em Portugal, os estagiários já tinham sido integrados em 27 balcões da zona norte para terem formação presencial prática.

O novo coronavírus chegou a Portugal no início de março, levando a uma série de mudanças na sociedade. O país passou a fazer mais compras online e os restaurantes a optar pelo "take away" para continuarem a funcionar. Já as empresas tiveram de adaptar-se ao regime de teletrabalho e passar a contratar à distância. Foi o caso do Novo Banco, que recorreu, nas últimas semanas, à tecnologia para formar 33 estagiários para integrarem balcões no norte e centro do país.A última fase desta formação para contratar mais de três dezenas de jovens estagiários - e renovar o departamento comercial do banco no norte do país - terminou esta quinta-feira com uma apresentação dos projetos desenvolvidos ao CEO do Novo Banco, António Ramalho. Juntaram-se através do "Teams", uma plataforma de videoconferência online.