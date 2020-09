NB é o banco no qual as moratórias mais pesam

As moratórias aprovadas pelo Novo Banco representam cerca de 25% do crédito consolidado do banco. Já um terço deste total pertence às empresas, mostram dados da APB, a que o Negócios teve acesso. Por outro lado, o BPI é o mais exposto aos particulares.

NB é o banco no qual as moratórias mais pesam









